Padrino López: Muertos en protestas no son responsabilidad de las FANB

La feroz represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía ha desnudado al régimen nada democrático de Nicolás Maduro.

Redacción Venezuela al Día

De hecho, en casi todas las protestas, lamentablemente se cobran nuevas víctimas. Ahí están los videos. Ahí está la realidad, la cual, al parecer no existe para el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien aseguró en una entrevista dominical del programa “José Vicente Hoy” que no hay ningún muerto en las protestas que haya sido producto de la actuación de la Fuerza Armada.

El ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, rechazó las acusaciones que se han realizado contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y afirmó que no tienen relación con los grupos armados que generan violencia en el país.

“Eso que dicen es parte d el manipulación, todo aquel elemento grupo paramilitar, guerrillero, bandas criminales estructuradas para la violencia me resisto a llamarlo colectivo, pero esos grupos armados tienen el rechazo de la Fanb. No aceptamos la atribución que tiene la Fanb de compartir las armas, sería muy irresponsable que compartiéramos las armas. Rechazo esa campaña contra las Fuerzas Armadas de señalarla en convivencia con grupos armados, no nos prestamos para eso no corresponde a nuestros principios”, dijo Padrino López.

Indicó que “hay que hacer un llamado a los actores políticos que han convocado manifestaciones , aquí se ha querido solapar la manifestación pacífica de gente decente que va a expresar su descontento con el gobierno y eso está permitido, pero después de esas protestas pacíficas brota la violencia, hasta están armando armas de fabricación casera, Pido que se aceleren las investigaciones, el país quiere ver justicia. La GNB ha debido salir a cumplir con la tarea Constitucional de cooperar con el orden interno. Felicito a la GNB que sale bajo una doctrina y equipamiento permitido por las Naciones Unidas. La Fanb no usa armas letales, así que todos esos actos violentos que ha generado muerte es producto de la misma violencia que se ha desatado“.

Indicó que la GNB ha “actuado con pertinencia, los casos donde ha habido exceso se implementa las medidas correspondientes. Lo que ha hecho la Fanb es una contención de la violencia, proteger al pueblo y a los manifestantes, hay un grupo muy violento que siempre se engancha con las fuerzas del orden, hemos procurado no tener confrontación cuerpo a cuerpo para evitar los excesos que pudiera haber”.

Sobre el Plan Zamora destacó que “no es de represión, no es de hacer armas, es un plan de previsión del orden interno, esta activado en varios fuentes, en la distribución del combustible, de medicinas, alimentos, gas”.

Por 59 días, los ciudadanos que rechazan el gobierno de Nicolás Maduro se han mantienen en resistencia en las calles pese a la arremetida con bombas lacrimógenas, perdigones y hasta balas, de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana. Pero además, los ciudadanos también han sido víctimas de la actuación impune de los grupos civiles armados, simpatizantes del gobierno.

Las movilizaciones opositoras comenzaron después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó dos sentencias el pasado 29 de marzo donde asumía las competencias de la Asamblea Nacional y le otorgaba al presidente Nicolás Maduro facultades ajenas al ejercicio ejecutivo de su cargo. Las protestas se han intensificado desde que el pasado 1° de mayo el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente.

Desde que comenzaron las protestas han muerto más de 60 personas y más de 950 han resultado heridas.

Con información de Panorama