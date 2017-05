Murió el líder de los Tupamaro durante intervención quirúrgica

By

Este domingo falleció Alberto “Chino” Carias, coordinador nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), cuando era sometido a una intervención quirúrgica de la vesícula.

“La revolución se come sus hijos, acaba de fallecer Chino Carias. Una simple operación de vesícula le cegó la vida por la crisis hospitalaria”, lamentó Eligio Cedeño a través de su cuenta en Twitter.

“Siempre me demostró su amistad a pesar de estar en bandos distintos! Me visitaba todos los miércoles en el helicoide. Su última conversación ya empezaba a darme la razón, no valía la pena defender a estos bandidos. Robaron todo, en especial a los pobres”, manifestó

Con información El Cooperante