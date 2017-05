La fotografía más comentada del encuentro de líderes de la OTAN

La presencia de Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo y gay declarado, en la fotografía de las esposas de los líderes mundiales durante el encuentro de la OTAN en Bruselas, tuvo relevancia a nivel mundial.

Sin embargo, la Casa Blanca decidió hacer caso omiso de la presencia de Destenay y omitió su nombre del pie de foto de la imagen oficial publicada en Facebook, según ha informado ‘The Guardian’.

.@WhiteHouse conspicuously forgets to mention husband of Luxembourg's gay prime minister in NATO WAGs pic posted on WH FB page. pic.twitter.com/U8c3PPVtev

— Itay Hod (@Itayhod) 28 de mayo de 2017