La advertencia de Maripili que pone en juego la Constituyente de Maduro

La periodista y exministra de Juventud, Maripili Hernández advirtió que es un peligro dar un “poder indefinido a 540 personas”.

Redacción Venezuela al Día

Bajo su óptica, tiene que estar claro “en las bases comiciales cuánto tiempo va a durar la Asamblea Nacional Constituyente. Para resolver el problema político en Venezuela tenemos que abrir proceso de diálogo”.

A su juicio, cualquier cambio que se realice a la Constitución actual debe ser aprobado por un referendo consultivo.

“Tiene que quedar claro antes de elegir a los constituyentistas que cualquier cambio tiene que ser aprobado por el pueblo venezolano, tiene que someterse a referendo para que sea el pueblo venezolano el que diga si quiere o no esa Constitución. Me preocupa tratar que no se desvirtúe el proceso Constituyente, no existe ninguna posibilidad de cambiarle ni una coma de la Constitución si eso no pasa por un referendo”, dijo.

Manifestó además su “preocupación” luego que el presidente de la Comisión Presidencial, Elías Jaua, sostuvo “que no está establecido taxativamente en la Constitución” un referendo tras el proceso.

Exhortó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) a que establezcan una cláusula antes que se elijan a los mismos.

Por su parte, señaló que el tiempo de duración de la ANC debe fijarse, al explicar que la propuesta es la depositaria del poder originario, lo que significa que está por encima de los cinco poderes y de la misma Carta Magna.

Con información de Sumarium