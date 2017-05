Jóvenes bailan con un delfín muerto y lo tiran (Foto)

Un grupo de jóvenes irlandeses bailó en una fiesta con un delfín muerto antes de lanzarlo a la calle por la ventana, informa el rotativo ‘Irish Independent’. El incidente ocurrió en la residencia para estudiantes de Parchment Square en la ciudad de Cork, en el sur de Irlanda. El mamífero muerto pudo ser llevado al complejo la noche de este miércoles, detalla el diario.

Las imágenes —la primera con dos jóvenes aparentemente ebrios que bailan con el animal muerto en la cocina y la segunda con el cadáver del animal tirado en la calle— fueron divulgadas a través de Snapchat. Una de las publicaciones, que contenía las fotos perturbadoras, estaba acompañada por el siguiente comentario: “Recibí estas fotos esta mañana de un amigo. Aparentemente están en circulación. Son repugnantes. Creo que es una foca o un delfín”.

El domicilio donde ocurrieron los hechos queda cerca al Instituto de la Tecnología de Cork, pero, según los informes, los jóvenes que aparecen en las imágenes no son estudiantes del centro. La publicación detalla que la residencia está dirigida por una empresa independiente y no está relacionada con ninguna de las universidades de la ciudad. Con referencia a sus fuentes, ‘Irish Independent’ ha indicado que esos dos jóvenes llevaron el cadáver del delfín al apartamento. No obstante, no se sabe de dónde lo sacaron. Según algunos informes, podría tratarse de una marsopa.

Un representante de la Sociedad de Cork para la Prevención de la Crueldad a los Animales ha condenado las acciones de los jóvenes y los ha descrito como “idiotas”. “La mente se aturde por la estupidez de la gente”, ha aseverado el portavoz.

ATENCIÓN: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD.