Gobierno de Honduras destituye a diplomáticopor dar su opinión sobre situación en Venezuela

El encargado de Negocios de la Embajada de Honduras en Belice, Carlos Villanueva, fue “destituido” por un “grave error” relacionado con la crisis de Venezuela, informó este domingo a Efe una fuente oficial. EFE

La fuente, cercana al poder Ejecutivo, indicó que no podía decir más sobre el tema, y que quizá mañana la canciller hondureña, María Dolores Agüero, diga algo al respecto en una rueda de prensa.

El “grave error” de Villanueva lo recoge un comunicado de la Embajada de Honduras en Belice dirigido a las misiones diplomáticas acreditadas en ese país, exponiendo “las valoraciones oficiales de Honduras” a través del presidente Juan Orlando Hernández, sobre “la importancia de la solución a la crisis” en Venezuela.

El comunicado señala que “es crucial más derramamiento de sangre, apoyar humanitariamente al pueblo venezolano y restaurar la institucionalidad democrática”, lo que el sábado provocó una enérgica protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Lo señalado en el comunicado dista mucho de lo expresado por el presidente hondureño el pasado día 24 en Ecuador, cuando asistió a la investidura del muevo gobernante de ese país, Lenín Moreno.

“Se busca evitar más confrontaciones y derramamiento de sangre, se han podido observar vídeos en los que se pueden apreciar batallas campales las que se dan, agresión permanente entre unos y otros, y eso no es bueno”, señaló Hernández, según un comunicado de la Presidencia de Honduras difundido el día 24.

El gobernante señaló además que “la salida a la crisis debe ser pacífica, por la vía de la contienda electoral, en condiciones electorales iguales para todos, sin que nadie trate de sacar ventaja para un grupo u otro”.

2/5 Es crucial evitar más derramamiento de sangre, apoyar humanitariamente al pueblo venezolano y restaurar la institucionalidad democrática — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 24 de mayo de 2017

“Solo las elecciones libres, observadas internacionalmente, son las que le van a dar al pueblo venezolano” las percepciones sobre “qué es la mejor ruta, y en ese sentido la libertad de expresión, buscando la paz, la concordia entre todos, es lo que puede ser la gran solución a este problema”, dijo Hernández.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en su protesta del sábado contra Honduras indicó además que hay un “plan macabro” para justificar una intervención en el país sudamericano.

“Venezuela protesta enérgicamente comunicación de Honduras a todas las misiones en Belice pidiendo más derramamiento de sangre en Venezuela”, escribió en Twitter la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

La jefa de la diplomacia venezolana acompañó el mensaje de una fotografía de una “Nota verbal” enviada por la Embajada de la República de Honduras en Belice a “todas las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas” en ese país.

Rodríguez advirtió que “plan violento de la oposición venezolana está articulado a la intervención”, que, aseguró, es “promovida” por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “y Gobiernos intolerantes de la región”.

“No hay duda alguna que la violencia, derramamiento de sangre y muertos en Venezuela es una solicitud para validar reunión de Cancilleres OEA”, añadió Rodríguez.

La OEA continúa estos días los preparativos de la reunión de cancilleres sobre Venezuela del día 31 de mayo, que podría quedar “abierta”, es decir, continuar en sesiones posteriores.

No se espera que Venezuela acuda a esa reunión, ya que a partir de su convocatoria solicitó la salida de la OEA -que no será efectiva hasta 2019- y no acude a las actividades del organismo.

La crisis en la que desde hace casi dos meses está sumida Venezuela ha derivado en hechos violentos que hasta ahora han dejado al menos 59 muertos, según cifras oficiales