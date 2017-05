Falta de inversión empeora servicio de Internet en Venezuela

En San Félix, Emilio espera al menos 8 horas para que se descargue una película. Camila trabaja contrarreloj en Caracas, mientras el tacón de su zapato fibrila en la madera en la sala de redacción, porque no consigue ver videos que complementen el reportaje. Es la quinta vez que en un mismo día, José Enrique, se queda sin conexión a Internet en Mérida, tratando de terminar una asignación de la universidad. Luego de accidentarse en una autopista, Mireya no consigue comunicarse con el servicio de grúas, porque no tiene señal. Pedro no logra conversar por whatsaap con su hermano que vive España.

Zeudy Acosta Paredes / Venezuela al Día

Es una situación recurrente en cualquier rincón de Venezuela, no importa cuán cerca o lejos se encuentre la persona, el hogar, la oficina del par de satélites que envían la señal al país, o la actividad que desarrolle un individuo (empresarial, educativa, diversión); la plataforma que administra en el país el servicio de Internet es considerada la peor de América Latina.

Un estudio realizado por ADSZone en 2016 aseguraba que la velocidad de Internet está peligrosamente reñida con la situación del país; es decir, que aquellas naciones más desarrolladas suelen contar con más velocidad y posibilidad, mientras que los más pobres ven empeorada su situación con un discreto acceso a la red para sus ciudadanos. “La cara menos amable de la moneda ubica en este ranking a países como Venezuela con 1,5 Mbps de media, Cuba con 1,6 Mbps, Paraguay con 1,5 Mbps o Bolivia con 1,8 Mbps. En África, todo el continente está en niveles críticos de velocidad de acceso a Internet”.

William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de acuerdo al Diario de las Américas, negó en 2016 que el Gobierno saboteara de alguna manera el uso de la web. “En Venezuela todos los días hay gente que no puede bajar fotos, pero es por el incremento del tráfico. Tenemos un uso intensivo de las redes. En nuestro país 43 de cada cien venezolanos o venezolanas usa Internet, ¿Qué dictadura le da acceso a este nivel de usuarios?”, enfatizó el funcionario.

Un abismo de interconectividad

Mientras que en 2006 Corea del Sur comercializaba la fibra óptica a 2,5 Gbps y que hoy la velocidad media mundial es de 6,1 Mbps, en esa nación disfrutan cómodamente de una media de 27 Mbps, convirtiéndose así en el país líder con el Internet más rápido a escala mundial.

En el desarrollo de esta plataforma naciones como Noruega, Suecia, Finlandia, Hong Kong, Suiza, Letonia. Japón, también mantiene el liderato en velocidad, lo cual en tiempos revolucionados en materia tecnológica es una ventaja considerable.

De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el funcionamiento del sector durante el primer trimestre del 2015, el 94,2% de las conexiones a Internet de banda ancha fija en Venezuela son de “baja” velocidad.

Para analistas y expertos en el área, el problema de conectividad y velocidad del servicio en Venezuela se fundamenta principalmente en que no importa cuánto se haya invertido en la adquisición de una plataforma, si no se hace el mantenimiento que el caso amerita.

Ahora bien, en 2016 se anunció que las teleoperadoras Telefónica Movistar y Digitel, aportarían más del 80% de un plan de inversiones, junto a las estatales CANTV y Movilnet, que apostaba a mejorar el sistema comunicacional con un monto cercano a los 70 millones de dólares. No obstante, la recesión económica nacional apunta que está lejos el propósito de invertir en mejorar este servicio, que difícilmente podría considerarse como un lujo, pues es una necesidad que el propio desarrollo mundial exige para comunicación personal, comercial, científica, cultural, entre otros.