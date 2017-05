El anuncio de Burger King que enfadó al rey de Bélgica (Foto)

By

Burger King ha anunciado su llegada a Bélgica el 19 de mayo y lo ha hecho creando polémica en el reino europeo: ofreció a los belgas elegir entre el rey Felipe y Burger King, informa el rotativo ‘Le Soir’.

“Dos reyes, una corona, ¿quién va a reinar?”. Así empieza el anuncio de la cadena de comida rápida que se autoproclama como rey de las hamburguesas.

“Pas lui qui vous fera cuire des frites” : une pub de Burger King déplaît au Roi de Belgiquehttps://t.co/V8Zz5I0lr0 pic.twitter.com/tb77gqheTz — Sud Ouest (@sudouest) 27 de mayo de 2017

Luego ofrece a los belgas a elegir entre su monarca y el rey de las hamburguesas. Los que insisten en elegir de nuevo a su rey son preguntados con tono humorístico varias veces si están seguros. Una de estas veces se les pregunta: “¿Está seguro que desea elegir a Felipe? Él no les preparará patatas fritas”. Tras cada intento se hace más difícil para el usuario dar su voto al actual rey. A veces el botón ‘sí’ a favor del rey belga empieza a moverse para hacer que sea casi imposible pulsarlo.

Esta campaña publicitaria no ha sido del agrado del palacio real, desde donde han recordado que “el uso de la imagen del rey está sujeta a autorización”. “En este caso, no nos mandaron ninguna petición. Y dado que se trata de la utilización [de la imagen del rey] para fines comerciales, no hubiéramos dado nuestro permiso”, ha señalado Pierre Emmanuel de Bauw, portavoz del palacio real. También en las redes han mostrado desprecio por el anuncio. “Les enseñaremos el respeto”, reza el tuit de un usuario.

Vía RT