Annarella Bonno lamentó asesinato de su sobrino César Pereira en Anzoátegui

La presentadora y modelo venezolana Anarella Bono, manifestó su pesar por la muerte del joven estudiante César Pereira, quien según el texto escrito en su cuenta de Instagram, se trataba de su sobrino.

Redacción Venezuela al Día

Y es que desde el comienzo de las protestas en Venezuela (van 58 días) se han reportado más de 50 jóvenes fallecidos y un promedio superior a las 2.000 detenciones. En la mañana de este domingo se conoció la muerte de otro venezolano quien habría sido impactado por metras en el abdomen, tras manifestar en la ciudad de Lechería, en el estado Anzoátegui.

Se trata de César Pereira, de 21 años, quien estudiaba publicidad y mercadeo en el Instituto Universitario Tecnológico Anzoátegui (IUTA) y a través de las redes sociales se ha podido constatar que era muy allegado a la reconocida figura del medio artístico.

.De hecho, la animadora de Televen, a través de un emotivo texto publicado en su cuenta personal de Instagram, relató la angustia que vivió al enterarse del incidente, haciendo referencia al joven en cuestión.

“Con estas fotos me quedo hijo de mi vida, recuerdo el día que te conocí, embolsabas en un automercado, tenias 9 años de edad y ese ímpetu de ser una persona mejor, que el trabajo y los estudios eran tu vida y así fuiste creciendo, te arropamos hasta que te hiciste un hombre, desde anoche esa angustia de saber si podías pasar de ese quirófano con vida y NO! a las 6 de la mañana timbro esa llamada que nadie quiere escuchar, hoy te lloro sobrino de mi corazón, lloro tu partida a manos de una reprensión brutal en #Lecherias que ayer sin piedad te arrebató la vida. Hoy no leerás esto pero aquí te registrare, a tu mami que peleo contigo hasta el final para que no salieras a marchar por ese miedo de perderte y tu peleabas por lo que creías. Hoy sólo puedo decir que tu serás otro número en las estadísticas, para nosotros el dolor de haberte perdido. Gracias #Cesar mio, así como me llamabas TIA, por tantas noches de diversión, alegrías, y risas porque ustedes los jóvenes tienen que vivir para eso, para llenar este #Pais de #Colores”

Con información de El Farandi