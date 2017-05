“WhatsMessenger”: La última novedad de WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp están al tanto de que la aplicación de mensajería más popular del mundo pretende incorporar dentro de sus características las denominadas pegatinas o ‘stickers’ —ilustraciones o animaciones que se insertan en conversaciones para expandir el poder expresivo de los ‘emojis'—, gracias al avance publicado por WABetaInfo hace unas semanas a través de Twitter.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2017