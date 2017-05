El video que rompe el corazón de Camila Canabal

Después de 10 años regresé a este lobby, grande como el vacío que nos dejó aquel 27 de Mayo de 2007. Entré y el tiempo regresó… podía escuchar el llanto de la gente confundido con el mio… Me pareció ver las caras de tristeza de cientos de compañeros a mi alrededor. Sentí nuevamente el desespero de aquel día mezclado con la incontenible manía que tengo de no perder la esperanza hasta que llega el golpe. Confieso que no creía lo que estaba por pasar… Hoy me parecia ver las cámaras rodeando la multitud y aquella cuenta regresiva en la voz de Nelson que todavía me parte el alma… 10, 9, 8, 7, 6…. el final… el negro en la pantalla… el silencio … y ese dolor que se confunde con rabia e impotencia que todavía nos acompaña… Cerré mis ojos y miré al lado contrario de los monitores de TV porque no quería ver la señal que usurparía nuestro espacio. Verla era estrujar la herida en carne viva… nunca más encendí esa señal, ni lo haré jamás, hasta el día que pueda ver de nuevo al aire las cuatro letras que marcaron en #Venezuela un antes y un después : RCTV #volveremoscontigo #nomascensura

