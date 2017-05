Revelan una fotografía del terrorista de Mánchester en la noche del atentado

La Policía del Reino Unido ha publicado una fotografía del atacante de Mánchester captada poco antes de que el terrorista se inmolara matando a 22 personas el pasado 22 de mayo. Las autoridades han comunicado además que encontraron un apartamento “altamente relevante” localizado “en el centro de la ciudad” británica, que se cree fue el “lugar de ensamblaje final” del aparato explosivo.

