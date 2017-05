El misterioso mensaje que apareció en remota ciudad de Australia

By

En Australia, la Policía ha desplegado un operativo de búsqueda de personas que posiblemente estarían en peligro en una región inaccesible de ese país, ya que desde el aire se ha detectado un enorme mensaje de auxilio hecho con rocas, informa la cadena ABC.

La señal de SOS fue descubierta la semana pasada por un piloto de helicóptero que sobrevolaba la remota región de Kimberley, en Australia Occidental, y posteriormente dio la alerta a las autoridades.

as fuerzas de seguridad acudieron al lugar y hallaron un campamento, pero no encontraron a nadie. “Hemos hecho una búsqueda terrestre y aérea en la zona, hay indicios de que alguien pudo haber acampado allí en un momento dado, pero no está claro hace cuánto tiempo”, indicó la Policía.

El mensaje SOS podría haber estado allí durante años, señalan medios locales, y las autoridades por el momento desconocen si se trata de una falsa alarma o si en realidad hay personas desaparecidas en esa región.

Para tratar de resolver el misterio, la Policía ha pedido la colaboración de personas que hayan estado en esa región y que pudieran ofrecer alguna pista que ayude a salvar a la persona o personas que pudieran estar en peligro.

Vía RT