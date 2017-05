En Miami, fundación ofrece asesoría a indocumentados

By

Existen muchas razones que mueven al cubano Miguel Benito Fernández, conocido como Mike Fernández a echar por tierra el cliché de que el capitalismo deshumaniza.

Redacción Venezuela al Día

Su necesidad de mantener los pies muy firmes en la tierra le han hecho tener muy claro de dónde viene, quién es, y quiénes son sus padres”, además lo impulsan a ayudar a los indocumentados en EEUU.

Por eso su labor altruista continúa haciendo noticia, esta vez, con una iniciativa que busca beneficiar a inmigrantes indocumentados, expuestos a la deportación, que no tengan antecedentes penales.

Así nace IMPAC (Immigration Partnership and Coalition), fundación sin fines de lucro a la que Fernández donó parte de su fortuna para brindar asesoría legal a indocumentados a través de organizaciones como Catholic Legal Services y Americans for Immigrant Justice, ambas con sede en Miami.

“Mi familia y yo fuimos inmigrantes indocumentados cuando salimos de Cuba el 25 de diciembre de 1964. Yo sé lo que es sentir el miedo de no tener papeles, porque lo viví cuando tenía 12 años”, recordó Fernández.

Decidió comenzar IMPAC tras presenciar un accidente de tránsito cerca de su casa, en el que la víctima terminó siendo deportado por ser indocumentado.

“Si una persona es un criminal, a mí no me importa que lo deporten porque no se ha ganado el derecho a estar aquí. Pero cuando una persona viene a este país a mejorar su vida, a trabajar y a proteger a sus hijos de la inseguridad. Esas personas merecen que las ayudemos”, agregó el fundador de MBF Healthcare Partners.

Mike Fernández es uno de los cubanos en el exilio más exitosos y respetados. Da pocas entrevistas, pero cuando habla, lo hace sin pelos en la lengua. “Yo no soy un hombre de política”, aclaró durante esta entrevista, y afirmó que lo único que impulsa su labor humanitaria es su educación jesuita y los valores inculcados por sus padres.

“Muchacho, tu trabajo en la vida es mejorar la vida de otros”, le dijo un hombre llamado Eugenio en un aeropuerto. En ese entonces Fernández era sólo un niño, pero confesó que esa frase siempre ha estado grabada en su memoria.

“Yo nunca me rindo”, dijo al despedirse el magnate oriundo de la oriental provincia cubana de Manzanillo.

Con información de Diario Las Américas