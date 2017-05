Maite Delgado dedicó conmovedor mensaje a RCTV (Video)

Esta canción siempre me hace llorar … llorar de nostalgia de tristeza de hermosos recuerdos compartidos durante tantos años siendo compañeros y aliados en esto de entretenerles . Nunca trabajé en @rctv_contigo pero sin duda para los que estábamos del otro lado de la pantalla, #RCTV siempre fue referencia obligada inspiración y ejemplo de lo que era hacer buena televisión ! Sigo llorando cada vez que oigo la canción pero segura estoy de que más pronto que tarde esas lagrimas de tristeza se mezclarán con las de alegría por un regreso por la puerta grande , la puerta de la dignidad y el coraje , un regreso que espera con ansias VENEZUELA #quevivarctv #quevuelvarctv 💛💙❤️

