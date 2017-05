Motocicletas de la PNB rodearon comando de campaña de Capriles

By

En horas de la noche de este viernes, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunció que unas 200 motocicletas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rodearon su comando de campaña ubicado en la avenida Río de Janeiro, a la altura de Bello Monte, en el este de Caracas. VAD

El mandatario regional indicó que el hecho ocurrió simultáneamente a las acciones de represión contra manifestantes opositores en la autopista Francisco Fajardo cuando participaban en denominaba Marcha de los Libertadores.

Capriles realizó una transmisión en vivo, mediante Periscope, para informar la situación a la opinión pública. Los funcionarios de la PNB lanzaron bombas lacrimógenas en toda el área.

“Aquí está la locura de los funcionarios de la policía que no tienen nada que estar haciendo aquí (…) No tienen porqué estar lanzando gases lacrimógenas en estos momentos”, denunció el ex candidato presidencial.