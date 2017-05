Madre de Manuel Sosa aseguró que su vida no tiene valor tras muerte de su hijo

La madre de Manuel Aponte, quien falleció este jueves después de haber sido atravesado por una bala en la región toráxica, aseguró que su vida no tiene valor, luego de que matarán a su primogénito.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Luego de que la progenitora tuvo conocimiento sobre la muerte de Aponte, le expresó a los medios de comunicación que “le habían quitado prácticamente su vida”.

“Les agradecería que vinieran por mí y me quiten la vida, porque ya me la quitaron. Yo no tengo cómo ir a mi casa porque no está mi hijo.

La madre del joven acusó al oficialista, exgobernador de la entidad y presidente de CORPOLARA, Luis Reyes Reyes, de ser el responsable de la violencia que se registró el pasado jueves en la entidad; además, mencionó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana disparaban a discreción a los manifestantes.

“¿Quiénes creen que están disparando? ¿Quiénes creen ustedes que tiene a la policía y la GNB? ¿No es Reyes Reyes? (…) Esos desgraciados ayer rompieron todos los portones y se burlaban de la gente. Mi hijo corrió desde el distribuidor hasta aquí (su casa) y se desmayó entrando al portón”, dijo la señora.

VIDEO | El doloroso testimonio de la madre de Manuel Sosa (30)asesinado en #Lara: "Esos desgraciados.. me lo quitaron"

C/ Carlos Suárez pic.twitter.com/RcAspPDpZI — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) May 26, 2017

Muerte de Sosa

Manuel Sosa, joven de 33 años, perdió la vida luego de recibir un disparo en la zona toráxica. El ciudadano asistió a las protestas que se llevaron a cabo en el estado Lara, cuando funcionarios de la GNB arremetieron contras ellos.