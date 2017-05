Lilian Tintori denunció nuevo aislamiento de Leopoldo López en Ramo Verde

By

La tarde de este viernes la esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció que no le permitieron visitar este 26 de mayo al dirigente opositor en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda. VAD

Mediante su cuenta en la red social Twitter, Tintori señaló que “viernes 26 de mayo estoy en la entrada de la cárcel de Ramo Verdes, y no me quieren dejar pasar. No sé nada de Leopoldo desde el domingo pasado”.

La activista de los derechos humanos también señaló que la excusa que le dan los funcionarios militares es que “la torre donde se encuentra López aislado la están remodelando. Violan sus Derechos Humanos, le quietan las visitas de sus abogados y de sus familiares”.

#DENUNCIO Estoy en la puerta de Ramo Verde y no me dejaron pasar para ver a Leopoldo hoy #26M. Ya tengo 1 semana sin saber nada de él. pic.twitter.com/sne0DOrNc0 — Lilian Tintori (@liliantintori) 26 de mayo de 2017

Asimismo responsabilizó del aislamiento y todo lo que le pueda pasar al dirigente de Voluntad Popular (VP) al Capitán de Navío Bostón Silva por violar sus “derechos fundamentales”.