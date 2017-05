Cavaliers, a la final dando un recital

Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers volverán a verse las caras, por tercer año consecutivo, en la gran final de la NBA tras el triunfo (102-135) de LeBron James y compañía en el quinto partido de la serie frente a Boston Celtics, una victoria que cierra esta serie por 4-1. Será la tercera final seguida que disputan estos dos equipos, una racha inédita en la historia de la NBA. Ni siquiera aquellos míticos Celtics y Lakers de los años 80 se enfrentaron tantas veces en una final de forma consecutiva.

Los Cavaliers certificaron su gran superioridad ante un rival que, cansado y sin su gran estrella, el lesionado Isaiah Thomas, ya no pudo seguir el ritmo de su oponente. Y lo cierto es que la sexta marcha de los Cavaliers fue imposible de seguir.

The Cavs and Warriors are meeting in the NBA Finals for a record third consecutive time. pic.twitter.com/PdstrXnYj9

