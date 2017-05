Zidane ya activó el plan “Juventus”

El Real Madrid comenzó ayer a preparar la final de Cardiff, en la que buscará ante la Juventus su duodécima corona de campeón de Europa. Tras la conquista de la Liga en La Rosaleda y los festejos en el propio estadio del Málaga, en Cibeles (madrugada del domingo) y la presentación del título ante las instituciones madrileñas (lunes por la mañana), Zidane concedió a la plantilla dos días de descanso con una instrucción concreta: desconectar del fútbol y volver con las pilas cargadas para lo que espera.

La conquista de la Liga, un objetivo largamente anhelado por la plantilla y el club, ha supuesto una inyección moral del máximo calibre para los blancos. Aunque los fastos ligueros son ya cosa del pasado. Es la dictadura del Madrid. Ningún título dura para siempre.

Normalidad estilo ZZ

A nivel de entrenamientos, no habrá grandes novedades en los diez días que restan para la final en el Milenium Stadium, que son once sesiones contando con la celebrada ayer. Zidane seguirá dando protagonismo al trabajo con balón, como ha hecho a lo largo de toda la temporada. Lógicamente, habrá trabajo específico a nivel táctico y de vídeo centrado en la Juventus, pero sin atosigar a los jugadores. No es el estilo de Zidane, que lleva hasta sus últimas consecuencias ese lugar común tan frecuente en el fútbol de “lo que más me preocupa es lo que hagamos nosotros, no el rival”.

Ritmo de competición

En el camino hasta Cardiff hay un obstáculo. Son dos semanas (trece días, para ser concretos) sin jugar un partido. Un parón demasiado acusado para un equipo que viene jugando una media de dos partidos por semana prácticamente en todo 2017.

Por eso, Zidane ha decidido que los suyos jueguen un partidillo contra un combinado de jugadores de la cantera, que tendría lugar posiblemente el sábado. Se trata de mantener el ritmo de competición, siempre, eso sí, en un entorno que minimice el riesgo de lesiones de cara a la final.

Dos días libres

Para Zidane, el exceso de presión nunca es bueno. Trató de aplicar esta máxima durante su etapa como jugador y ahora, como entrenador, trata de ser consecuente con el ese principio. Por eso, pese a la importancia del título en juego, el técnico ha decidido no alterar sus rutinas. Dará dos días de descanso a sus jugadores: domingo y lunes. Otro mini periodo de desconexión para que sus jugadores disfruten de la compañía de familiares y amigos y se olviden del balón y de la tensión que genera una final de Champions.

Viaje a Cardiff el viernes

Dentro de la normalidad de la que Zidane pretende rodear la preparación de la final, tampoco se modifican los hábitos de viaje de la plantilla. Como ocurrió el año pasado en la final de Milán, el equipo viajará hasta Cardiff el día antes del partido. El desplazamiento tendrá lugar en la mañana del viernes. El equipo se alojará en uno de los hoteles reservados por la UEFA -el Mercure en el caso de los blancos-y se entrenará en el Milenium Stadium en la tarde previa a la final, tras ofrecer la rueda de prensa oficial y obligatoria. Como siempre, con Zidane, la normalidad es ley.

Vía Marca