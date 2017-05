Video de Zurda Konducta que se ganó una citación del MP

La justicia tarda pero llega. Luego de que los presentadores del espacio (porque eso no es un programa) de Zurda Konducta, que trasmite el canal del estado, Venezolana de Televisión, recibieran una citación para que declaren sobre una supuesta carta que leyeron el 16 de agosto del año 2016, la cual enviaba Freddy Guevara a Carlos Vecchio, ahora denuncian que el Ministerio Público los quiere censurar.

Alessandor Coppolo / Venezuela Al Día

El programa, el cual se puede conseguir completo en Youtube, muestra al moderador diciendo disparates sobre la esposa de Leopoldo López, así como también del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a quienes acusa de pretender levar a cabo acciones desestabilizadoras.

Parte de una supuesta carta que escribió Guevara a Vecchio, en la que critica las líneas de la oposición, a Leopoldio López, a Lilian Tintori, e incluso asegura que habrá muertos para lograr el cambio en el país, dice lo siguiente:

“Dice Freddy Guevara lo siguiente:

Hermano quiero comenzar por aquello en lo que deseo termines dándome la razón, y dejándome saber si definitivamente cuento contigo o me la tengo que jugar solo. Leopoldo López está preso y preso tiene que seguir estando, no va ser a Ramo Verde a donde llegaran esos chavistas a responder lo que el 1 de septiembre va a marcar un antes y un después, va a ser por nosotros y a nosotros y particularmente a mí que estoy dando la cara y no Leopoldo por quienes vendrán.

Ese día necesariamente va a ver sangre y muertos y este riesgo que vamos a asumir no debe terminar con Leopoldo López saliendo de la cárcel, y yo siguiendo de diputado en una Asamblea donde parece que el único que fumó marihuana, viaja y tiene el carro lujoso soy yo (…) porque es a mí a quien viven sacándole eso y no a Ramos Allup o a Capriles que lo que quieren es eclipsarlo a uno.

Nosotros seguimos líneas y el 24 había unas líneas que le 24 no salieron como queríamos y si seguimos como Lilian Tintori que todo es Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo, sencillamente tampoco esta vez va salir como queremos. Eso se Aragua fue un fracaso, hermano ahí no fue nadie y además Lilian foto y foto con Delson Guárate, ella que siempre habla de los negros y ahora viene a querer convocar gente con uno que además esta rayado en su municipio. No podemos seguir perdiendo el pueblo así, aquí la línea es que el uno hagamos tanto ruido que acorralemos a esas rectora, a esos magistrados y a esos militares, para que con un millón de venezolanos permanentemente luchando, elijan hundirse con el capitán del Titanic o unirse al pueblo y forzar democráticamente un cambio de gobierno; eso no lo vamos a lograr con la ‘Leopolditis’.

Ya es suficiente es calarse que me pongan un Leopoldo de cartón en las ruedas de prensa, igualito a los Chávez que tiene el régimen en Miraflores, yo esta vez me la juego así tenga que hacerlo solo, y no voy a recibir más golpes de esta cúpula corrupta para que otro sea el héroe… Me quedo esperando tu opinión…

Necesitamos mínimo 10 focos de manifestaciones, ya sea en las colas de comida, en los puntos de manifestación, la instrucción es ocupar a la guardia nacional en 10 puntos distintos. Vamos a generar el golpe de opinión que acorrale definitivamente a esas rectoras, a esos magistrados, y a los militares”.

Luego de que todo este texto fue leído por el trabajador de VTV , luego mencionan a Tintori, de quien minutos antes mostraron un video en el que ella habla sobre que le gustaría contarle a sus hijos que “luchó por conseguir la libertad”; en evidente intención de sacar las palabras de contexto, los torpes moderadores de Zurda Konducta insisten en que los planes de Tintori y Guevara son sacar del poder a Maduro por medio de la fuerza.