Tibisay Lucena: Este año habrá dos elecciones la ANC y las regionales

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tibisay Lucena, informó los pasos que se deben llevar a cabo para la elección de los denominados “constituyentistas” que formarán parte de la Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro. Entre otras cosas que destacó la máxima vocera del poder comicial es que “están trabajando en un proyecto completamente novedoso”.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Turnarte una rueda de prensa, en la que no permitió que los periodistas realizaran ninguna pregunta, la militante del PSUV explicó que la elección se llevará a cabo de dos formas, por sectores y la otra por territorios.

“Hemos avanzado en cuanto a la integración de la ANC, tal como se anunció en las bases comiciales del día martes, la elección de la ANC se hará en dos niveles el territorial y sectorial; 364 constituyentes serán escogidos a través de la elección territorial, 8 constituyentitas indígenas y 163 constituyentes serán electos a través de los sectores, y van a ser agrupados de la siguiente manera:

Estudiantes: 24, campesinos y pescadores 8, empresarios 45, personas discapacidad 5, pensionados 28, consejos comunales 24 y trabajadores 79, para un total de 545 constituyentes en la ANC. Asimismo, para facilitar la participación de todos los venezolanos que quieran participar en la ANC, el CNE está abriendo para el miércoles y jueves la inscripción de los que quieran participar como candidatos y candidatas, todos los que tengan la intención de participar deben inscribirse en ese portal que abrió el CNE (miércoles y jueves) todas aquellas personas van a poder bajar la planilla autorizada y donde deben recoger 3% de apoyo al sector que pertenezcan. También tendremos en es portal un registro y 3 % para cada sector, de manera tal que los que quieran participar puedan iniciar su proceso de recolección de firmas, posteriormente cuando anunciemos el programa van a tener tiempo prudencial para hacer presentación completa de los que van a participar. Pero es importante que se inscriban este miércoles y jueves para avanza en la elección”, explicó.

Destacó el trabajo tan “responsable” que a su juicio viene realizando el Consejo Nacional Electoral, el cual “es novedoso”

“Estamos analizando un mecanismo novedoso que quizá se abre al posibilidad para realizar más de un evento electoral, estamos analizando la posibilidad de llevar a cabo un evento electoral para los sector sectoriales y uno territorial, en la próximas horas anunciaremos completamente el cronograma y las flechas si finalmente las decidimos -técnicamente analizando- el tiempo o por diferentes días; es una posibilidad aquí, lo importante es que estamos avanzando en la organización de este proceso”, explicó.

Por otra parte, y tratando de salvar su culpa de que en el año 2016 no se realizaron las elecciones de gobernadores, la psuvista declaró que este año “llueve truene o relampaguee” se llevarán a cabo las elecciones de gobernadores y consejos legislativos.

“El cronograma de gobernadores y consejo legislativo continúa su curso y seguimos trabajando con la fecha que anunciamos que será el 10 de diciembre y quiero resaltar los siguiente: el CNE anunció el año pasado que habíamos dicho sobre elecciones regionales pero también tenemos una sentencia del TSJ, de la Sala Constitucional e iniciamos inmediatamente iniciamos la renovación de las nóminas con fines políticos que está en su fase de culminación la recolección de esta firmas y solo quedan dos fines de semana, ahora bien, el CNE ha venido trabajado en todas las actividades con gran responsabilidad y mucha tranquilidad, y un grupo de personas de algunas organizaciones políticas que comenzó a atacar al CNE (…) El CNE no juega, trabajamos responsablemente con todas las actividades que tenemos y por eso quiero decir: en el año 2015 donde fuimos tan atacados, al final terminamos convocando porque el CNE al igual que siempre está trabajando en sus tiempos, teníamos previstos el anuncio de las elecciones regionales una vez culminado el proceso de la validación, sin embargo, hemos adelantado porque vuelvo y repito: existe un sector que no cree en la vida electoral, no creen en la vía realmente electoral para dirimir los destinos del país, y por eso atacan al CNE para generar confusión. Nosotros seguimos trabajando tranquilamente y este año como siempre tenemos la elección de la ANC y la elección del 10 de diciembre que será de gobernadores y consejo legislativo y el CNE como siempre va a garantizar la partición de todos los que quieran participa”, concluyó.