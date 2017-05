¡Sin miedo! Militares retirados marcharán por el rescate de la libertad en Venezuela

By

Parece que no todos los Guardias Nacionales de nuestro país están de acuerdo con las decisiones del gobierno. Si bien es cierto que la institución le debe obediencia a sus superiores, para nadie es un secreto que las últimas órdenes de amedrentar y reprimir a los ciudadanos no son del agrado de muchos de ellos, pero las amenazas e intimidación de líderes oficialistas los obligan a callar y no dar su opinión al respecto.

Redacción Venezuela al Día

Sin embargo, mucho de los uniformados retirados han decidido no apoyar a los que alguna vez pudieron ser sus jefes. Mediante una publicación en redes sociales, los militares que ya no laboran para el Estado venezolano informaron que liderarán una manifestación que apoya el movimiento opositor por la recuperación de la democracia en el país.

La marcha “Los Libertadores” es una iniciativa que busca acabar con el tabú de militares venezolanos siempre del lago de los gobiernos, y pretende enviar un mensaje claro a toda Venezuela: no estamos equivocados, el camino de la libertad es el correcto. La salida de esta manifestación será este 26 de mayo desde la Plaza las Tres Gracias hasta Los Próceres, en Caracas, a las diez de la mañana.