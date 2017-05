Sexo oral: Cada vez más hombres se ven afectados por el VPH

“No sé qué es lo que determina quién desarrolla el cáncer y quién no”, indica Misiukiewicz. “Todavía no lo sabemos, pero eso no significa que una vez que te hayas visto expuesto vayas a desarrollar el cáncer”. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology (Diario de oncología clínica) se hacía eco de este punto: al tratar de determinar los riesgos que suponen los pacientes con cáncer bucofaríngeo positivo al VPH para sus parejas, los investigadores descubrieron que esas parejas no presentaban más infecciones de VPH que el resto de la población. Como resultado, su riesgo de desarrollar cáncer era bajo.