Norkys Batista se une a la campaña de solidaridad por Josemith Bermúdez

Como fue que permitimos llegar a esto? TODOS LOS #VENEZOLANOS ESTAMOS PADECIENDO EL MISMO MAL, NO SON UNOS U OTROS, SOMOS TOOOODOOOS LOS Q TENEMOS Q CORRER BUSCANDO MEDICAMENTOS… EL CANAL HUMANITARIO EN #VENEZUELA " NO EXISTE" esa es la Realidad mas DURA Y CRUEL q estamos viviendo ESO NO ESTA BIEN..! POR FAVOR AYUDEMOS A NUESTRA COMPAÑERA, ARTISTA, MADRE Y VENEZOLANA QUE MERECE VIVIR Y VER CRECER A SU HIJO, QUE MERECE CALIDAD DE VIDA Y NO SUFRIR PARA VIVIRLA😔💔 @josemithbermudez CUENTAS CONMIGO, ESTAMOS CONTIGO AMIGA…! D-os te hará fuerte y te cubrirá con su manto, su mano sanadora està sobre tí, ESTARÁS BIEN❤️ vamos a Correr la voz y que todos desde cualquier parte del #mundo agarrados de la mano ayudemos a Josemith 🙏WWW.GOFUNDME.COM/JOSEMITHB 🙏

