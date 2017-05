No se olvida: Chayanne envía mensaje de solidaridad a Venezuela

By

El famoso y querido cantante puertoriqueño Chayanne ha envíado un mensaje de apoyo para el pueblo venezolano con motivo a una de sus más recientes entrevistas para el canal internacional ‘Venevisión Plus’. El encargado de llevar la conversación fue el presentador Pedro Padilla, quien además aseguró que el cantante recuerda con mucho cariño al país y que desea regresar muy pronto.

Redacción Venezuela al Día

Al abordar el tema de Venezuela, Padilla aseguró que, pese a ser fuera de cámara, Chayanne todavía anhela sus paseos por algunos de los lugares que más visitó. “Hizo mención de su paso por lugares maravilloso como Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, y Caracas. Además recordó sus idas a Súper Sábado Sensacional, al Festival de la Orquidea y el Poliedro de Caracas”, indicó el entrevistador para El Farandi.

En ese sentido, el venezolano indicó a modo de detalle que su invitado tuvo una sonrisa en la cara durante todo el tiempo que habló de nuestro país, y agregó que “amaba pasearse por el pueblo colonial del sureste”. También comentó que Chayanne “envió un mensaje de de solidaridad fuera de cámara y le deseó la mayor de las fuerzas para que salga de este momento transitorio por el que está pasando”, y aseguró que el puertoriqueño describió a los venezolanos como gente noble, cariñosa. También le dijo que anhela profundamente hacer una gira por el país.

La entrevista saldrá el próximo domingo, a las 8 de la noche, en el programa farandulero “Más Plus”, trasmitido por Venevisión Plus, dura 10 minutos y en ella también conversó sobre su más reciente colaboración con Wisin para la canción “Qué me has hecho”, cuyo video, a cargo del venezolano Daniel Durán, acaba de estrenarse.