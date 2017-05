Rodríguez Torres: La Constituyente no resuelve ninguno de los problemas del pueblo

By

La crisis en Venezuela se mantiene, a medida que la oposición protesta contra el régimen y el gobierno reprime sin control. En el medio hay distintas personalidades que buscan el punto medio dentro del conflicto. Miguel Rodríguez Torres alzó la haciendo llegar un mensaje no sólo a la oposición venezolana sino también a los altos funcionarios del régimen.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Este miércoles, el exministro de Interior, Justicia y Paz fue invitado al programa radial de Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM para hablar sobre los temas con mayor relevancia en el país, siendo principales la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones regionales convocadas por el Consejo Nacional Electoral este martes.

“La Constituyente no resuelve ninguno de los problemas que tienen al pueblo sumido en la pobreza y la inseguridad”, aseguró Rodríguez Torres al mismo tiempo que aseguraba que “Si el Presidente Maduro cree que toda la base de la FANB apoya la Constituyente está equivocado (…) Si no se convoca al pueblo todo lo que allí se decida es ilegitimo. Por eso NO apoyamos la constituyente”, expresó.

En relación a las manifestaciones vividas en el país los últimos 53 días, donde la ciudadanía llenó las calles de Venezuela en contra de las medidas inconstitucionales tomadas por el gobierno nacional, el ex funcionario del gobierno aseguró que defiende “el derecho a la protesta porque es constitucional”, sin embargo, dejó en claro que debe “hacerse de forma pacífica y sin armas”.

Este martes, a través de su cuenta personal en la red social Twitter, Rodríguez Torres expresó que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) “hubiese asumido su responsabilidad constitucional, seguro que nada de esto estaría ocurriendo”.

