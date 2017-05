Psicólogo recomienda a Guevara y a Capriles “ponerse de acuerdo”

El profesional de la salud, psicólogo Alberto Barradas, reaccionó ante los mensajes que publicaron los dos líderes más importantes de Venezuela, Freddy Guvara y Henrique Capriles Radonski, y es que el especialista le recomendó a los dos adversarios de Nicolás Maduro “ponerse de acuerdo” para lograr los objetivos.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un largo mensaje que publicó por medio de su cuenta en Instagram, Barradas, criticó que Guavara y Capriles hayan escrito por sus Twitter informaciones con mensajes distintos, puesto que “ambos son líderes políticos y con ellos van a confundir al pueblo”.

“Yo no se mucho sobre política, pero si se sobre psicología, así que como zapatero a su zapatos, hablaré de lo que sí se. Tu no puedes en medio de una lucha sangrienta (van más de 50 muertos y más de 10.000 heridos en las protestas en Venezuela) dar dobles discursos. Tampoco puedes confundir a la población. Dos líderes políticos importantes tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a las posiciones que van a esgrimir. Tampoco puedes tratar a tus seguidores como estúpidos. Por ejm, Freddy no puede decir que irán a referéndum para activar (el artículo) 350 y para organizarse. Ir a referéndum, que de paso no es vinculante sino simbólico, no significa organizar ninguna activación. Por otro lado el artículo 350 no se activa, se ejerce y punto. De la misma manera no puede decir uno que van a activar un supuesto 350 y luego venir al otro a decir que eso ya y listo, dele. No señor, ¿por qué? Por una sencilla razón: al confundir a la población con argumentos superficiales y encontrados, desmotivas, desmovilizas y produces un desconcierto total“, escribió en la imagen en la que no solo se colocó con expresión de confundido, sino que también publicó los mensajes de Capriles y Guevara.

Argumentó que los errores de la oposición podrían traducirse como “estúpidos” o colaboradores del gobierno nacional”, por lo tanto, llamó a la reflexión de los seguidores de ambos políticos. Por último, destacó que lo que realmente necesita el país y los venezolanos son “líderes que enfilen la dirección hacia la democracia y a la libertad”.

“Con tantos muertos y heridos, cometer estos errores tienen dos explicaciones posibles: o son absolutamente estúpidos o son colaboradores. Ambas posibilidades son muy graves ya que cada muerto, cada herido, son de absoluta responsabilidad social y política en pro de una lucha planteada como la lucha por la libertad. Así que desde este tribuna, pido a los líderes opositores que se vayan a dormir, incluso hasta tomarse unas vacaciones, mira, mejor incluso, hasta irse a alguna isla remota, y quedarse allí un rato, mientras la población, con líderes sacados de las calles, en el fragor de la lucha, busca su propio camino, porque definitivamente compadre, y de corazón se los digo, tanta estupidez junta, o es sospechosa, o es patológica, y no necesitamos eso en estos momentos. Necesitamos líderes que enfilen en una sola dirección y que lleven a la población por el camino de la libertad, la prosperidad y la democracia. Si quieren llevar al pueblo a conseguir esos objetivos, entonces o dejan estas imbecilidades o colaboracionismo, o me agarran el consejo y se van a tomarse unas piñas coladas en algún lugar remoto de una isla perdida”, escribió.