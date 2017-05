Oscarcito regalará violín a joven luego de que la GNB se lo destruyera

.El cantante Oscarcito ha mostrado su apoyo a todos los jóvenes talentosos que, a través de la música, se han pronunciado en contra de las políticas del presidente Nicolás Maduro, por eso no es de extrañarse que el venezolano tuviera un gesto de generosidad con violinista al que la Guardia Nacional (GN) le destruyó su instrumento durante la represión de este miércoles en Altamira.

“Una Guardia me agarró el violín, me arrastraron… otro me lo entregó y le di un abrazo”: El violinista cuenta lo que le pasó pic.twitter.com/sviRnxLqY1

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 24 de mayo de 2017