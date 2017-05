Lilian Tintori a Tibisay Lucena: Las elecciones son generales, y son ya mismo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lilian Tintori ha transmitido en vivo desde la manifestación convocada para el día de hoy en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que la medida sugerida por el mandatario sobre crear una Asamblea Constituyente está aprobada, y que el ente se preparará para realizar las elecciones de gobernadores que estaban pautadas por ley para el año pasado, la oposición venezolana ha vuelto a hacer un llamado a la calle de forma permanente hasta que se realicen elecciones generales para una transición definitiva de gobierno.

Redacción Venezuela al Día

En una transmisión directa publicada en redes sociales, la activista y defensora de derechos humanos aseguró que el pueblo venezolano no se cansará de estar en la calle, pues el actual gobierno se ha encargado de acabar con la democracia y la posibilidad de que todos podamos ejercer el derecho al voto. De manera pacífica, Tintori indicó, mientras caminaba hacia el CNE del lado de la mamá de Leopoldo López, que no se están pidiendo elecciones regionales, sino generales, y que estas no deben realizarse en diciembre, sino de inmediato.

Asimismo, aseguró que si Tibisay Lucena, rectora del organismo, pretende pasar por alto la voluntad del pueblo, este resistirá en la calle y trabajará para la activación del artículo 350 de la Constitución Nacional, en el que se indica que “el Pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la Libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.