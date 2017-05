Líder del Giro de Italia tuvo que hacer “el número 2” ¡en plena carrera!

Tom Dumoulin, ciclista holandés y miembro del equipo Team Sunweb, sufrió un lamentable problema de salud este martes durante la etapa 16 del Giro de Italia, la segunda competencia más importante de este deporte, la cual se disputa entre Rovetta y Bormio (227 km).

El pedalista, que lideraba por 2 minutos y 41 segundos sobre su principal seguidor, el colombiano Nairo Quintana, perdió mucho tiempo y casi cede la punta de la carrera.

Cuando faltaban poco más de 32 kilómetros, el líder del Giro de Italia tuvo que detenerse y bajarse de su bicicleta para ir al baño. Habían pasado ya dos puertos de montaña y el holandés había respondido sin problema, aunque ninguno de sus rivales atacó con vehemencia.

Hace dos días, Quintana sufrió una caída y Dumoulin hizo que el lote frenara la carrera para esperar a su principal rival, algo que se acostumbra como un acto de juego limpio en este deporte.

Este martes sucedió lo mismo, pues Quintana hizo frenar el lote, pero la salud del holandés no ayudó y su malestar hizo que perdiera 2 minutos, aunque mantuvo su liderato, pero ahora apenas 31 segundos.

Al final de la carrera, Dumoulin habló de su incidente. “Tuve que parar a defecar, ya no podía aguantar más. Me empecé a sentir mal después del Stevio (un premio del alta montaña)”, dijo el holandés.

#Giro100 🎙️Tom Dumoulin: “I needed to take a dump [💩🙈🙊]… Im just disappointed” @tom_dumoulin pic.twitter.com/skdmdeK5f2

— Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) 23 de mayo de 2017