GNB le quitó violín a joven que tocaba en marchas y se lo devolvió destruido

¿Será que no tienen madre? Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana llevaron a cabo una de las acciones más viles que han podido hacer desde que comenzaron la protestas. Aunque todos conocemos que reprimen, golpean abusan e incluso matan a los manifestantes que cumplen con su derecho de protestar (como lo establece la Constitución), lo que hicieron este miércoles no tiene nombre.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

De acuerdo con una publicación que realizó el usuario @isaacpaniza, por medio de su cuenta en Twitter, mostró el momento cuando el tocador de violín, lloraba después de recibir su implemente de trabajo e incluso de profesión, todo destruido.

Paniza informó que los genocidas y esbirros de la GNB no se conformaron con quitarle el violín al joven, sino que después se lo devolvieron completamente destruido. El hecho se registró en Altamira.

El joven era uno de los asistentes a las convocatorias de la oposición venezolana más destacados, debido a que pese a la represión de la que era víctima, igual le tocaba el himno nacional a, los uniformados con el objetivo de hacerlos reflexionar.

"Una Guardia me agarró el violín, me arrastraron… otro me lo entregó y le di un abrazo": El violinista cuenta lo que le pasó pic.twitter.com/sviRnxLqY1

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) May 24, 2017