Gerardo Blyde al TSJ: No vamos a prohibir la protesta pacífica

Tras la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los alcaldes opositores, en donde “ordena” que se encarguen de mantener libres las vías pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos tras el uso de barricadas por los manifestantes, el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, se pronunció y respondió de manera tajante a la medida cautelar del Poder Judicial. VAD

“Échele pichón. No tenemos miedo. No vamos a prohibir la protesta pacífica en los municipios en que somos alcaldes. No vamos a retroceder. Sabemos cuales son nuestros deberes y obligaciones”, expresó Blyde desde la Asamblea Nacional (AN).

El documento alegó que los habitantes del municipio Baruta tendrían más de 40 días trancando las vías de tránsito vehicular arrojando basura, chatarra, troncos, árboles cortados y cauchos impidiendo el flujo comercial y la libertad de tránsito en la zona.

Vale destacar que el magistrado del TSJ por la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, le ordenó este miércoles a los alcaldes de los municipios El Hatillo, Baruta, Chacao, Los Salias, Carrizal, Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías, que cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos, proteja a los vecinos de los municipios, vele por la protección del medio ambiente y gire instrucciones a los cuerpos de seguridad para el cumplimiento de la ley.