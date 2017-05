Diosdado pide “disculpas” por nombrar a Ortega Díaz como Fiscal General (Video)

By

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello dijo este miércoles que es necesario impartir la justicia para que se preserve la paz en la el país, y cuestionó el papel de la Fiscalía.

“La justicia tiene que ser inmediata, para corregir en ese momento la violación a las leyes”, indicó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Aprovechó para arremeter contra la Fiscalía asegurando que que no hace su trabajo y no captura terroristas, además de recalcar que el Ministerio Público no acusa a manifestantes por “comas” en expedientes.

A juicio de Cabello, el diputado Henry Ramos Allup estaría involucrado en la falla eléctrica de la sede de la rueda de prensa de Luisa Ortega Díaz, debido a que informó del cambio de lugar de la convocatoria.

El diputado pidió excusas por haber nombrado, en sus tiempos de presidente de la AN, a Luisa Ortega Díaz como fiscal de la república. Se aseguró arrepentido, señalando que su equivocación fue por no escuchar a los diputados oficialistas que le clamaban no darle el cargo.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmontó hoy varias de las tesis que el Gobierno de Nicolás Maduro ha presentado sobre muertes, disturbios y otros delitos cometidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se han desarrollado desde hace más de mes y medio en el país.

