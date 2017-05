Almagro reitera necesidad de elecciones para solucionar crisis venezolana

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró que la única salida a la crisis que atraviesa Venezuela son “elecciones generales libres y justas”. EFE

Almagro se encuentra participando este miércoles en el “Oslo Freedom Forum”, en Noruega, desde donde felicitó al nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno y le ofreció el apoyo del organismo.

“Felicitamos a presidente Ecuador Lenín Moreno en su toma de posesión. Nuestro apoyo en OEA para seguir avanzando en agenda de #MasDerechosMasGente”, escribió Almagro en su cuenta de la red social Twitter.

Moreno juró este miércoles el cargo como presidente de Ecuador para el período 2017-2021 en una ceremonia en la Asamblea Nacional ante la presencia de cientos de invitados.

Sucede en el cargo a su compañero en el movimiento Alianza País (AP, de izquierda), Rafael Correa, quien deja la Presidencia tras una década en el poder.

@OAS_official #Venezuela stands out today as the only former democracy in the region to deteriorate into unrestrained authoritarianism #OsloFF pic.twitter.com/3UqTayyUeU

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 24, 2017