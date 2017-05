Show revolucionario: El “secuestro terrorista” a gerente de ferrominera

Tras la humillación que pasó un gerente de Telemática de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera Orinoco, en el estado Bolívar, como de costumbre, el gobierno nacional montó su show mediático.

Redacción Venezuela al Día

Si bien las desmedidas represiones y asesinatos que comete la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y demás cuerpos de “seguridad” del Estado no significan nada para el Ejecutivo, de hecho para ellos son “actuaciones justas”, el desnudo y su detención por parte de manifestantes contra el ciudadano Luis Eduardo Mejías Perroni, fue calificado como un “secuestro de terroristas”.

Los jóvenes en Puerto Ordaz solicitaban a la GNB la liberación de estudiantes por Mejías Perroni. Sin embargo, el presidente de Sidor, Justo Noguera Pietri, publicó un video en su cuenta de Twitter donde el “agredido” narra fugazmente el “secuestro”.

“Me amarraron, me taparon los ojos, me dijeron que me iban a matar”, parte de las breves declaraciones que dio Mejías, y sin más detalle no se obtuvo más información de este “suceso” que desde el régimen es condenado, pero que no hace cuenta de los 51 jóvenes que han asesinado en casi dos meses de protestas.