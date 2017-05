Liberan a cantante tras ser detenido por protestar contra Maduro

Soy Luis Monasterios @luijo_ss – Ha pasado una semana desde que Richard Duque @richardukes se encuentra privado de libertad y sin poder ver a sus familiares, un joven más que sólo pide ver a Venezuela en alto. Gracias nuevamente a las personas que se encuentran atentas, pido orar por el y su familia en este momento tan difícil. ¡Justicia ya! Y #LibertadParaRichardDuque – #regrann

