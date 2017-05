Grandeligas venezolanos se solidarizan con manifestantes del país

Entonces según usted a nosotros nos pagan por ser porta voces de grandes corporaciones o del imperio? Pues la VERDAD es que no,lo hacemos por conviccion propia apegados a un sentimiento nacional que no es otro que un mejor país y un mejor vivir para todos los Venezolanos. Esa es la verdad y no hay otra, #mentiras #venezuelalibre #venezuelaesresistencia #paz #eleccioneslibres #guanare #Venezuelasomostodos #unmejorfuturo #unanuevavenezuela

A post shared by Martin Perez🇻🇪 (@martinperez33d) on May 23, 2017 at 5:49am PDT