Nitu Pérez Osuna denuncia que le anularon el pasaporte en Maiquetía

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, denunció este lunes que el Servicio Administrativo de identificación Migración y Extrajera (SAIME), le anuló su pasaporte y el de su esposo. VAD

Osuna indicó de este hecho irregular mediante su cuenta en la red social Twitter donde publicó una grabación indicando que mientras estaba ingresando ala pis por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, los funcionarios del Saime le anularon el documento.

“Estoy entrando al país, hoy después de cinco días me informaron que me anularon el pasaporte a mí y a mi esposo, (…) esta es la dictadura y por eso me devolví para seguir luchando”, dijo.

Me estaban esperando en Maiquetía para anularme el pasaporte! https://t.co/YrSX2GtAbM — Nitu Pérez Osuna (@NituPerez) 22 de mayo de 2017

La semana pasado al periodista César Miguel Rondón también denunció que el gobierno Nacional le anulo su pasaporte por presuntamente recórtalo “extraviado”,