El mundo de la música reacciona tras explosiones en show de Ariana Grande

“Sollozando al imaginar a los inocentes que perdieron sus vidas en el concierto. Orando por cada uno de los ‘Arianators'”, dijo Demi Lovato.

My prayers are with you Manchester — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

Por su parte, la cantante Halsey expresó que “lo que está pasando en Manchester es absolutamente aterrador. Rezando por cada uno de los afectados, por quienes han encontrado refugio y espero que Ariana esté bien. ¡Jesús!”.