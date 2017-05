La dedicatoria del animador de Venevisión a los médicos venezolanos

En el ejercicio médico muchas veces en medio de su pesar enlazamos así nuestras manos con ellos, con nuestros pacientes, para quienes no sólo somos sus médicos, también un amigo, un confidente. Ese que a través de Dios y sus conocimientos les cura y sana con sólo escucharlos si quiera. Somos y seremos sus defensores en esta época y en las que vengan cada vez que sea necesario hablar en su nombre; Porque además nos ven como sus protectores y no les podemos fallar jamás 💛💙❤ A la gente buena le tiene que ir bien, Dios nos acompañe colegas #DeGuardia #Venezuela #Medicos #Medicina #Salud #Doctores

