Disney Channel confía su imagen y marca a un venezolano

Alberto Hadyar es el creador de la recién estrenada imagen gráfica a nivel mundial del canal infantil Disney Channel, un éxito que muestra de qué están hechos los venezolanos

Alberto Hadyar llegó a Disney pero no precisamente como cualquier mortal que disfruta las maravillas de un parque temático, sino que tocó la puerta de esta marca, una de las más valoradas del mundo, para dar vida a uno de sus hijos predilectos, Disney Channel.

Un minuto cualquiera en la programación de Disney Channel puede llegar a ser visto por al menos 1 millón 200 mil personas en Estados Unidos. En ese corto pero reiterado espacio de tiempo serán vistas las pinceladas digitales de un venezolano quien ahora tiene en sus manos las animaciones, concepto, efectos visuales y diseño del paquete gráfico de Disney Channel.

Disney Channel, network que continúa en el primer lugar en el segmento infantil con más de 600 millones de espectadores no duplicados en todo el mundo, delegó su renovada imagen gráfica a Hadyar, cambiando la vista hasta el mes de abril, que fue elaborada por una importante compañía alemana.

Alberto Hadyar es venezolano, egresado de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en 1999. Desde entonces y luego de fundar la empresa ANONIMO STUDIO, Hadyar ha trabajado como director de postproducción, efectos visuales, animación y como artista gráfico durante casi 20 años.

Durante su desarrollo profesional en Caracas, lideró un equipo de creativos, diseñadores y especialistas de animación 3D para dar vida a los mensajes de clientes como HBO, MGM, Sony Entertainment Televisión, AXN, Pepsi, Coca-Cola, Movistar, Procter & Gamble, Mc Donald, Burger King, Kellogg`s, Kraft, Oreo, Colgate, Ford Motors y muchas otras.

Después de realizar la postproducción en cientos de comerciales, decidió explorar otras áreas audiovisuales y comenzó a trabajar en largometrajes, como productor, director y post productor. Uno de sus mayores éxitos fue La Hora Cero, que para aquel momento fue la película venezolana más taquillera, logrando más de 35 premios en festivales alrededor del mundo. Otra de las piezas cinematográficas en las que participó fue Hermano, ganadora del Festival de Moscú.

Tras haber llegado a la cumbre, Hadyar sabía que le quedaban unas cuantas montañas más por escalar y decide ampliar sus horizontes. Una sólida carrera para ese momento, de 14 años ininterrumpidos de éxito, lo llevan en 2013 a mudarse a Los Ángeles donde ha estado trabajando como Director de Animación para el estudio gráfico de movimiento MAkinÉ Studios y donde hizo posible las campañas publicitarias de ponderosas compañías como NBC News, T-Mobile, Wells Fargo y Toyota, entre otras.

Ahora su trabajo gráfico, su concepción artística se muestra al mundo en presentaciones y despedidas de cada segmento y en las promociones que integran la programación de Disney Channel, otra muestra de que la visión hispana rompe paradigmas, goza de buen gusto innovación y creatividad y sobre todo no tiene límites.

¿Qué comprende la imagen gráfica de Disney Channel, creada por Alberto Hadyar como líder de MAkinÉ Studios y qué ha sido lo más interesante de este nuevo reto?

Estuvimos estudiando el comportamiento de su audiencia, estamos hablando de niños y niñas que van de 6 a 12 años y vimos que el elemento más predominante era el uso constante de la tecnología para ver sus programas favoritos. Ya no es necesario sentarse en una sala a ver televisión cuando tienen todos los canales a su alcance mediante cualquier dispositivo móvil. Pensando en esto entonces imaginamos a Disney Channel como una gran aplicación móvil.

Así que tomamos de las apps la limpieza visual, el manejo de colores planos, gráficos, botones e iconos como inspiración a la hora de diseñar y animar. Queríamos que los niños estuvieran cómodos viendo el canal a través de cualquier dispositivo sin que sintieran la diferencia entre TV, tableta o teléfono.

Lo más interesantes fue que durante los tres meses que duro el proceso estuve dirigiendo a 3 equipos de diseñadores y animadores entre Los Ángeles, Caracas y Barcelona para poder llevar cabo alrededor de las 70 piezas que forman parte de la imagen.

¿Tuviste una experiencia previa con Disney Channel? ¿Cómo lograste una cuenta tan importante?

Sí, el año pasado el canal estaba buscando hacer todo el paquete grafico del lanzamiento de la película y serie Elena de Ávalor, cuya protagonista es la primera princesa latina de Disney. Querían, entre otras cosas, destacar la influencia de los valores y la cultura latina en el mundo.

Además de nosotros, Disney Channel invito a otros tres estudios para la convocatoria. Una vez recibido el brief, nos dieron una semana para trabajar las propuestas y logramos mostrarles 5 opciones diferentes. Lo sentí como un reto, era mi primer trabajo para Disney y además un personaje latino, finalmente quedamos seleccionados. En gran parte se lo atribuyo a la mezcla multicultural de artistas con los que trabajo. Realizamos unas 30 piezas para la promoción mundial que iban desde piezas animadas para el aire, como elementos y piezas que fueron distribuidas en material impreso y digital. Esta fue nuestra entrada a Disney.

¿Este proyecto les llevó a trabajar otro?

Después nos convocaron para licitar la imagen de la temporada de invierno, llamada DIS THE SEASON, imagen que sale desde noviembre a marzo. Volvimos a ganar y a partir de allí ya no hubo más concurso y fuimos elegidos directamente para llevar a cabo el relanzamiento de Disney Channel a nivel mundial.

¿La imagen que lanzan esta primavera es para los canales Latinoamericanos o para el mundo entero?

Actualmente, la imagen de Disney Channel se puede ver en mas de 400 millones de hogares en todo el mundo. Por lo que además de crear todo el concepto y la gráfica trabajamos en programación de scripts para así automatizar de manera más fácil y efectiva la conversión de las piezas y elementos a los distintos idiomas sin comprometer el diseño y la animación.

Se trata de un trabajo de gran envergadura, por lo que estamos trabajando muy de la mano con el equipo de Disney en Burbank, California.

¿Cómo fueron tus inicios en Los Ángeles?

Desde que llegué a los Ángeles en 2013 comencé a trabajar como freelance para distintos estudios hasta que a principios de 2016 MAkinÉ Studios me hizo una oferta para ser el director general creativo. Desde esta plataforma he estado involucrado en piezas para clientes como T-Mobile, Toyota, Wells Fargo, Wendy’s, Disney Channel, entre otros.

¿Cuál es la mayor barrera que sentiste al trasladarte al mercado norteamericano?

El idioma, pensé que por tener acento se me podían complicar las cosas, pero los Ángeles es una ciudad multicultural y poco a poco fui perdiendo el miedo a conversar. Siento que muchos hispanos se ponen esa misma barrera y no buscan mostrarse en el mercado general. Mi consejo es que dejes que tu trabajo hable por ti.

Lo que si todavía no me acostumbro es al gusto del norteamericano de usar acrónimos en el lenguaje escrito. Cuando siento que ya me los conozco todos entonces recibo un email de algún cliente y debo Googlear que significan las ciertas siglas.

Las pinceladas de un hispano serán apreciadas en todo el mundo por uno de los canales con mayor sintonía en el mundo, Disney Channel. El talento es un lenguaje universal.

EL trabajo de Alberto Hadyar puede ser visto en www.makinestudios.com