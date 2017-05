La cantante estadounidense Ariana Grande declaró estar “destrozada” tras el atentado a la salida de su concierto en la noche del lunes en el Manchester Arena, donde murieron al menos 19 personas. AFP

“Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras”, dijo en Twitter la cantante, que estaba de gira por el Reino Unido.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017