Ariana Grande rompe el silencio tras atentado terrorista en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande se pronunció este por lunes, por los hechos presuntamente terroristas que se generan al término de un concierto que ofreció en la ciudad de Manchester, Inglaterra.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó por medio de su cuenta en la red social Twitter, la intérprete del tema Focus, luego de conocer que la explosión hasta el momento había saldado con la vida de 19 de sus seguidores, comentó que estaba “rota”.

5 horas después del atentado, Grande escribió un mensaje, corto, conciso y lleno de emotividad: “Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017