Meganálisis: Maduro se desploma con un 11 % de respaldo

El presidente de la encuestadora Meganálisis, Rubén Chirinos Madrid, señaló que en el país no pueden realizarse elecciones “mientras esté roto el hilo constitucional”. Existe un gobierno que está apabullado por la sociedad civil. 86,2% no apoya al Gobierno nacional, rechaza el diálogo y las elecciones a gobernadores, la gente lo que quiere es salir es de Maduro, quien cada día se desploma en su popularidad, solo cuenta con 11 % de respaldo”, expresó Chirinos, reseña La Patilla

Redacción Venezuela Al Día

“Hay consultoras que han hecho sus análisis, pero no revelan los números reales. Hay que decir las verdades. Este estudio lo cerramos a principios de mayo lo que refleja claramente que en este momento el chavismo no tiene músculo electoral. No lo digo yo, lo dicen los números, 87,9% rechaza por la calle del medio la Constituyente que plantea Nicolás Maduro, por inconstitucional, los encuestados consideran esta que esta solo beneficia a los chavistas para seguir en el poder. “78% está convencido que estuvo bien hecho que hackearan y publicaran los datos personales de quienes tienen el carnet de la patria, porque hicieron lo mismo con la de Tascón”

Estas declaraciones, hechas durante el programa “Bajo La Lupa”, con los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, por Encuentro 88.7 FM, en la isla de Margarita.

