La triste y enfermiza obsesión de VTV con la Constituyente (Fotos)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sí, triste. Porque la Constituyente de Maduro nadie la quiere, pero él está empeñado es imponerla, a los trancazos. No saben qué inventarse para que el pueblo firme, y eso se nota a leguas cuando todos los personajes del oficialismo solo hablan de un solo tema.

Redacción Venezuela Al Día

Tal como chantajearon a los barrios con las bolsas Clap (el que no firme no come), el Gobierno ahora quiere poner en tres y dos a los representantes de estudiantes de colegios de Catia y 23 de Enero. Así los tiene el desespero.

Tan triste es el tema de la Constituyente, que ni el propio Nicolás asistió a su propia convocatoria para hablar de la misma. Tal vez le dio fastidio orar su discurso ante un grupito de personas, y por eso decidió hacerlo a distancia, por medio de unos parlantes.

El “no” de Luisa Ortega Díaz a la Constituyente los trae de cabezas, por eso en menos de 24 horas el Gobierno le soltó la cadena a Pedro Carreño y a Mario Silva para que atacaran a la Fiscal General.

Contra la espada y la pared, Nicolás parece que “morirá” fiel a su discurso, a no dar el brazo a torcer y por eso ha mandado a todos sus lacayos a hablar de la Constituyente, así haga a pasar a todos los suyos por obsesionados. Para muestra un botón.

Mario Silva “se picó” con la Fiscal General y le dijo de todo https://t.co/VODFSVEl4h — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) 21 de mayo de 2017

El supuesto canal de todos los venezolanos, VTV, ha inundado su “time line” con puras noticias (una peor que la otra) sobre la Constituyente. A sabiendas que es el único medio que le queda (y eventualmente ÚN), Maduro quiere hacer vender una realidad diferente a los seguidores de esa cuenta Twitter.

Y si no, cómo se explica que en un lapso de dos horas más de 20 noticias sobre lo mismo inundó su espacio de información. ¡Están obsesionados! (o los tienen…)

¿Lo decimos una vez más?… Triste.