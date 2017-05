Interpretó “Venezuela” en un reality de EEUU en honor a los caídos

En honor a mi patria, a los caídos, y a todos aquellos que luchan por una #VenezuelaLibre! Los que no estamos dentro del país luchamos desde afuera y hacemos eco para que se haga justicia y reine pronto La Paz! #Venezuela 🇻🇪 Gracias por el apoyo, espero les guste.. (Gracias también a mi pana y hermano @yoelkeys por el arreglo, Dios te bendiga, te adoro ❤) Ayúdenme a llegar a la gran final dejando su comentario de apoyo en las redes del programa: @TengoTalentoMuchoTalento Cuento con ustedes, Dios los bendiga.. 🇻🇪❤🙏 *** #SOSVenezuela #VenezuelaUnida #VenezuelaLucha #VenezuelaResiste #VenezuelanPower #PrayForVenezuela #ResistenciaVenezuela #VenezolanosEnMiami #VenezolanosEnElMundo #VenezolanosEnElExterior #TTMT

A post shared by RASSEL (@rassel_oficial) on May 19, 2017 at 9:02pm PDT