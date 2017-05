¡Genial! Estos artistas homenajearon a Venezuela en el concierto de Sanluis

Así terminó nuestro concierto en el Fillmore Theater de Miami, celebrando a nuestra Venezuela junto a los maravillosos artistas que nos acompañaron en diferentes momentos esa noche (@chynomiranda @oscarcitomundo @caibomusica @jorgeluischacin), definitivamente unidos somos más. Fue muy emocionante para nosotros traer nuestra música a esta ciudad, especialmente a los muchos venezolanos que hacen vida aquí. Con su entrada no solo fueron a respirar un poco de aire fresco con nuestra música, también colaboraron con la fundación @comparteporunavida, quienes cumplen con la hermosa labor de llevar formulas y suplementos nutricionales a niños en hospitales y casas hogares que tienen necesidad en Venezuela. Gracias a @rudyexport, @megawine_spirits y @livenation por creer en este par de hermanos, por hacer posible tan mágica noche. Gracias también a todos los artistas invitados por poner un pedazo de sus corazones en nuestra tarima, sin ellos no hubiese sido lo mismo. Y sobretodo, gracias a todo el público por hacer suya nuestra música y corear nuestras canciones tantas veces el día de ayer; por y para ustedes es todo lo que hacemos. Hasta la próxima Miami! 📹 @elypoppins #MisIlusionesTour #TheFillmore #LiveNation #VenezuelaTengoEnTiMisIlusiones #Miami

