Entre lagrimas y clamor de justicia sepultaron a Paúl Moreno (Fotos)

Este sábado 20 de mayo, en el cementerio San José, ubicado en Maracaibo, fue sepultado el estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad del Zulia, Paúl René Moreno Camacho, quien fue arrollado el pasado jueves durante una manifestación opositora en la avenida Fuerzas Armadas de la capital zuliana.

“Que la sangre de mi hermano sirva para fertilizar el suelo de la nueva Venezuela que debe comenzar a nacer”, clamó entre lágrimas el periodista Carlos Moreno, quien viajó desde Europa más de 12 horas para dar el último mensaje al “consentido de mamá”. La intervención de los Moreno levantó consignas.

“Los quiero como mis hijos. Se ganaron todos una madre. No nos cansemos. Apaguemos esa cocina, dejemos ese lampazo, vamos a la calle. Tenemos el amor de Dios que no descansa. No podemos cansarnos, no lo vamos a permitir. Estamos luchando contra poderes feos, satánicos. Lo vamos a combatir con el amor de Dios”, dijo con firmeza, Marlene Camacho, madre del joven.

Eucaristía en honor a Moreno

Familiares, amigos, miembros de la brigada de socorristas de la Universidad del Zulia y del grupo scout Bravos de Paéz, dirigentes políticos y allegados del joven estudiante de medicina Paúl Rene Moreno se dieron cita en la Iglesia La Candelaria, en el sector San Jacinto de Maracaibo, donde iniciaron a los actos fúnebres de despedida con una Santa Misa.

La muerte del joven estudiante de Medicina de la Universidad del Zulia conmocionó la ciudad. Paúl René Moreno Camacho, de 25 años, murió arrollado la tarde de este jueves en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, cuando personas a bordo de una camioneta Toyota Hylux blanca lo arrollaron. El estudiante del quinto año de Medicina, estaba sentado en la isla de la vía junto a una amiga, cuando fue embestido sorpresivamente .

Moreno esperaba culminar su jornada como socorrista para dirigirse a su casa en el sector San Jacinto.

En una caravana rodeada de aplausos y pidiendo “justicia”, el cuerpo de Paúl Moreno realizó su último recorrido en San Jacinto, lugar donde se crió durante 24 años, para ir rumbo al Cementerio Redondo donde recibió cristiana sepultura.