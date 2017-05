Director venezolano trabajará con Jesse Eisenberg en una biopic de Marcel Marceau

La película “Resistance” estará dirigida por el venezolano Jonathan Jakubowicz (Hands of Stone), quién también escribió el guion, y contará la historia de Marcel Marceau y su relación con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia detallará cómo Marceau aprendió a ser un mimo para sobrevivir y salvar la vida de los huérfanos judíos cuyos padres habían sido asesinados por los nazis. Su nombre de nacimiento era Marcel Mangel y creció hablando yiddish, la lengua de los judíos de origen alemán, fue hijo de un carnicero judío de la ciudad de Estrasburgo en Francia. Su padre fue asesinado en Auschwitz.

Marceau se hizo muy famoso por sus presentaciones como Bip the Clown y se refería a la actuación mímica como “el arte del silencio.” Realizó presentaciones profesionalmente por más de 60 años y su primera gran presentación fue ante 3000 miembros de las tropas americanas luego de la liberación de París en agosto de 1944.

Eisenberg también viene de una familia europa y judía cuyos algunos integrantes murieron en el holocausto. El actor ha participado recientemente en la película Now You See Me y será Lex Luthor en Justice League.

Resistance estará producida por Claudine Jakubowicz y Carlos García Paredes, quienes produjeron Hands of Stone, película que también se estrenó en Cannes el año pasado. Baptiste Marceau, hijo mayor del artista, ha estado profundamente involucrado con el proyecto y será productor ejecutivo.

La película se filmará a principios de 2018 como una coproducción europea.

Con información de The Hollywood Reporter